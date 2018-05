Deel dit artikel:











Motor en auto botsen in Hoogeveen Niemand raakte gewond bij het ongeluk (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - In Hoogeveen is een motorrijder vanmiddag in botsing gekomen met een auto.

De automobilist reed de Kanaalweg op en zou daarbij de motor over het hoofd hebben gezien. Niemand raakte gewond bij het ongeluk.