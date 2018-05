NEC-trainer Lijnders: 'We hebben een wonder in effectiviteit nodig'

VOETBAL - NEC-trainer Pepijn Lijnders beseft dat zijn ploeg voor een haast onmogelijke opgave staat in de return van de halve finale in de play-offs tegen FC Emmen, maar hoopt op de 5% kans die er volgens hem nog is om in de race te blijven voor promotie.

We willen het seizoen voor onszelf op een waardige manier afsluiten. Daar moeten we alles aan doen. Pepijn Lijnders, trainer NEC