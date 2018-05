'WK wielrennen zet Drenthe op de kaart? Onzin!'

ASSEN - Hij is verbaasd en vindt het onzin. SP-Statenlid Ko Vester vindt niet dat de provincie vijf miljoen euro moet investeren in het WK wielrennen.

Afgelopen week werd bekend dat Drenthe en Groningen beide vijf miljoen in het wielerevenement willen stoppen, als dat in 2020 naar het Noorden komt."Die vijf miljoen kunnen we veel beter besteden", zegt Vester in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Een voorbeeldje: we hebben 11.000 kinderen die in armoede opgroeien en die geen fiets hebben. Als we die kinderen een goede fiets geven, kunnen ze bewegen. Dan zet je Drenthe echt op de kaart als fietsprovincie voor jong en oud."Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen van de VVD in Provinciale Staten vindt de investering van vijf miljoen wel een goed idee. "Het is een groot bedrag. Maar het is meer dan alleen tien dagen wielrennen. De bedoeling is dat het een veel groter festijn wordt. Het mooie is dat er routes zijn uitgestippeld door alle Drentse gemeenten. Dus iedereen wordt erbij betrokken", zegt ze in Cassata.Meeuwissen vervolgt: "Er worden ook veel lokale activiteiten omheen gebouwd. En we willen ons profileren als fietsprovincie. Dat krijgt zo ook een extra zetje."Maar Meeuwissen kan SP'er Vester niet overtuigen van haar gelijk. "Er wordt wel gezegd dat Drenthe ermee op de kaart wordt gezet. Maar ik heb weleens gevraagd aan mensen waar het WK wielrennen vorig jaar was, of dit jaar. Niemand die het weet. Het zet niks op de kaart, het is onzin", aldus Vester."We kunnen die vijf miljoen veel beter aan andere dingen uitgeven. Laten we het aan de mensen besteden." Vester benadrukt in Cassata dat het om zijn persoonlijke mening gaat en dat hij niet weet of zijn fractie er precies zo over denkt. Provinciale Staten van Drenthe moeten de investering van vijf miljoen nog goedkeuren.De totale begroting van het WK komt uit op een bedrag van vijftien miljoen euro. De rest van het geld moet bij elkaar worden gebracht door het ministerie van Volksgezondheid en het bedrijfsleven. Of de wereldkampioenschappen daadwerkelijk naar het Noorden komen, wordt in de derde week van juni bekend.