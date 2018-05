Deel dit artikel:











Streuer op podium in moeilijk WK weekend Slowakije Bennie Streuer was in de hoofdrace in Slowakije goed voor een derde plaats (foto: Archief RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Bennie Streuer uit Grolloo en bakkenist Kevin Rousseau hebben in de hoofdrace van het WK Zijspan in Slowakije een derde plaats weten te behalen. Het Drentse span herstelde zich daarmee van een moeilijke sprintrace op vrijdag waarin er door een uitstap in de grindbak niet meer inzat dan een tiende positie.

In tegenstelling tot de openingswedstrijd in Le Mans stonden er in Slowakije weer twee wedstrijden op het programma. Vrijdag werd de sprintrace verreden en de combinatie van Streuer had zich hiervoor op de vijfde positie gekwalificeerd. Het Drentse span mengde zich in de strijd voor de podiumplaatsen, maar moest door een ongeval van de Britten John Holden en Lee Cain uitwijken door de grindbak. Hierdoor viel Streuer ver terug in het veld en zat er uiteindelijk niet meer in dan een tiende positie.



Door het uitstapje moest het team tot ver in de nachtelijke uren aan het span werken om de afstelling weer goed te krijgen voor de hoofdrace van zaterdag. In de eerste ronde van deze wedstrijd ging de combinatie van Holden opnieuw onderuit en schoof Streuer op naar de derde plaats. Hier voerden ze de druk op bij de twee Britse combinaties van Tim Reeves met bakkenist Mark Wilkes en Ben en Tom Birchall. Ook de winnaar van de eerste race, Pekka Paivarintha, had op de vierde plaats aansluiting bij de kopgroep.



Streuer en Rousseau kwamen een paar keer voorbij aan de combinatie van Birchall, maar die wist elke aanval te counteren. In de laatste twee ronden moest de Drentse combinatie vooral in de verdediging tegenover Paivarintha om een podiumplaats veilig te stellen. Uiteindelijk won WK-leider Reeves de wedstrijd voor Birchall en Streuer. Paivarintha eindigde als vierde op slechts 1.7 seconden van de winnaar.



Na het weekend in Slowakije staan Bennie Streuer en Kevin Rousseau op de zesde plaats in het kampioenschap met 22 punten. Meervoudig wereldkampioen Tim Reeves met bakkenist Mark Wilkes voert de ranglijst na drie wedstrijden aan.