Tiende reünie voormalige kleuterschool Vries: 'Het groepje wordt steeds kleiner' Oud-leerlingen van de voormalige kleuterschool in Vries zijn voor de tiende keer bijeen voor een reünie. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

VRIES - Twintig oud-leerlingen en aanhang van de voormalige kleuterschool Het Dorpshuis in Vries kwamen vanmiddag bijeen voor een reünie. Het was de tiende keer dat ze dat deden en misschien wel de laatste. "Het groepje wordt steeds kleiner", zegt organisator Lucie Hartog.

Geschreven door Steven Stegen

Ze zijn in veel gevallen de tachtig al gepasseerd, de oud-leerlingen die zich vanuit het hele Noorden naar Vries hebben begeven om nog eens bij te kletsen. "Het is heel waardevol", vindt Lina Middel. "Met sommigen heb je nog wel contact, maar lang niet met iedereen."



Oorlog

De tijd op de kleuterschool maakte grote indruk. "Ik denk dat het vooral komt omdat het oorlog was", blikt Luit Bolhuis terug. "Je hoorde de vliegtuigen over komen. De juf nam de hele groep kleuters dan mee naar het huis van de smid, naast de school. Ze dacht blijkbaar dat het daar veiliger was, al geloof ik daar niks van."



Bolhuis stond aan de wieg van de reünie. In 1987 zocht hij contact met oud-schoolgenoten omdat hij graag foto's wilde hebben. In 1988 was de eerste bijeenkomst en dat werd met steeds wisselende tussenpozen een echte traditie. De laatste jaren deed Lucie Hartog de organisatie. "Het is best veel werk. Ik wil er nu mee stoppen. Maar ik hoor al dat niet iedereen het daarmee eens is." Bolhuis: "Wat mij betreft gaan we er gewoon mee door!"