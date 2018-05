Deel dit artikel:











50-jarig jubileum voor Drents Dierentehuis Beilen Beheerder Alwin Tol met twee Malteser Leeuwtjes uit het Drents Dierentehuis in Beilen (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Deze kat is p zoek naar een nieuw baasje (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Vrijwilliger Martine met een van de katten in de opvang (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

BEILEN – Het Provinciaal Drents Dierentehuis Beilen bestaat vijftig jaar. "Het is een hele mijlpaal", vindt beheerder Alwin Tol.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Het feest wordt morgen gevierd met alle vrijwilligers. Het vijftigjarig bestaan wordt later dit jaar groots gevierd tijdens de jaarlijkse open dag in oktober.



In de afgelopen jaren heeft het dierentehuis zich erg kunnen ontwikkelen. "Het is mooi om te zien dat ze het al zo lang zo goed doen", vertelt vrijwilliger Martine Schut. "Het tehuis is zo gegroeid en zo geprofessionaliseerd in die vijftig jaar tijd, dat is goed om te zien."



Zwarvershoes

Het dierentehuis werd op 13 mei 1968 opgericht, toen nog onder de naam Zwarvershoes. Zwerfdieren werden opgevangen, maar er moest ook geld in het laadje komen. Daarom werd er een pension gebouwd waar vakantiegangers hun huisdieren konden achterlaten. Tot op de dag van vandaag is het pension er en nu wordt het zelfs uitgebreid.



Opnamestop

Niet alleen het pension gaat goed, ook de opvang van dieren bleek nodig te zijn. Het asiel zat in de afgelopen jaren regelmatig vol en er werd op een gegeven moment zelfs een opnamestop ingelast.



Ondanks dat de tijden veranderen, zijn er altijd dieren die op zoek zijn naar een nieuw baasje. Waar in eerste instantie vooral veel honden naar het asiel werden gebracht, werden er in de latere jaren vooral veel katten gebracht. "Vroeger waren er veel zwerfhonden die op straat liepen, katten waren er toen nog nauwelijks", vertelt Tol. "Nu is het aantal dieren in de opvang stabiel, maar nog steeds worden meer katten opgevangen; jaarlijks zo'n 1.600 katten, tegenover vijfhonderd honden."



Geldzorgen

Maar vijftig jaar Drents Dierentehuis gaat ook gepaard met veel geldzorgen. Zonder vrijwilligers en donaties kan het dierentehuis niet overleven. Vanaf het begin was er veel geld nodig en kwamen mensen vanuit allerlei hoeken om de dieren in Beilen te steunen. Om mensen te stimuleren geld te doneren, werden er speciale tegels opgehangen met de namen van de donateurs. Tot op de dag van vandaag zijn die tegels er te vinden, helaas zijn ze niet meer te zien voor publiek.



Ruimtegebrek

Ook ruimtegebrek is een terugkerend thema. Meerdere malen werd de opvangplek uitgebreid, want er werden steeds vaker dieren naar het asiel gebracht. “Op een gegeven moment leek het alsof mensen in een opwelling een pup kochten. Vervolgens vonden ze dat het dier te veel tijd kostte, waardoor ze uiteindelijk bij ons belandden”, laat Tol weten. Het asiel heeft door het toenemende aantal dakloze dieren vaak moeten uitbreiden.



Vijftig jaar ontwikkeling

De manier waarop er in dit asiel wordt omgegaan met de dieren is anders dan jaren geleden. "Tegenwoordig wordt er veel meer, zeker bij de honden, gedaan met spelletjes en wandelingen dan dat we vroeger deden", meent Alwin.



Maar ook de mindset van mensen is volgens hem veranderd. "Van vroeger uit had een asiel eigenlijk een heel negatief beeld, maar nu willen we laten zien dat we echt een doorstroomhuis zijn. We willen tonen dat we ervoor zijn om dieren zo snel mogelijk een nieuw baasje te geven. Dat besef krijgen mensen steeds vaker."