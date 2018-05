Schedelbasisfractuur en gebroken sleutelbeen voor speler die door dak Erica '86 viel

ERICA - De voetballer die donderdag dwars door een lichtkoepel op het dak van een kleedkamer viel bij Erica '86, is weer thuis. Het slachtoffer is een 23-jarige speler van de club. Volgens een woordvoerder van de vereniging was er drank in het spel.

Het ongeluk gebeurde na een toernooi op de velden van de club. Een ambulance en traumahelikopter rukten uit om het slachtoffer te helpen."We hadden een gezellig toernooi gehad met bedrijven en voetbalteams", kijkt Albert Pol van de vereniging terug op het incident tijdens Hemelvaartsdag. "Na afloop, toen er wat drank in de man was, is er een speler met wat hulp van anderen op het dak van de kleedkamer geklommen. Puur uit baldadigheid. We hebben hem verschillende keren gewaarschuwd, maar hij weigerde het dak te verlaten. Die jongen had daar niets te zoeken."Hoe de speler door de dakkoepel kon vallen, is niet duidelijk. "Misschien is hij gestruikeld of tijdens het achteruit lopen erop gevallen. Dat hebben we niet gezien", zegt Pol. Doordat de koepel brak, viel de man zo'n drie meter naar beneden.Met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed. "We hebben met zijn familie gesproken. In het ziekenhuis is een schedelbasisfractuur geconstateerd. Ook zijn sleutelbeen is gebroken. Inmiddels is hij weer thuis. Maar dit had ook heel anders kunnen aflopen", weet Pol. Of de speler er blijvende schade aan overhoudt is niet bekend.De schrik zit er enkele dagen na het incident nog steeds in bij de bestuursleden. "Hoewel hij er niets te zoeken had, zijn wij uiteindelijk als club verantwoordelijk", aldus de woordvoerder. "Wij stellen een onderzoek in naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en beraden ons erop hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Of we de lichtkoepels op de kleedkamers houden? Daar gaan we over spreken."