Slordig ACV pakt broodnodige zege bij Magreb'90

VOETBAL - ACV heeft in de derde divisie een broodnodige zege geboekt bij hekkensluiter Magreb'90 uit Utrecht. De ploeg van Fred de Boer was veruit de sterkste tegen het al gedegradeerde Magreb, maar door slordig spel liet de club uit Assen en monsterscore na en werd het uiteindelijk 3-5.

In de eerste helft van de wedstrijd begon ACV op het gras in Utrecht op goede voet. Al binnen zes minuten stonden de Assenaren met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Osarugue Uyi-olaye en ook Marco van der Heide nam een doelpunt voor zijn rekening. Hiermee leek de toon gezet en leek een eenvoudige overwinning in de maak.Zo gemakkelijk ging het echter niet. Door een aantal domme fouten van ervaren spelers kwam de thuisploeg terug tot 2-2. Zo pakte Ben Wormmeester een terugspeelbal in de handen waardoor Magreb een vrije trap van dichtbij gemakkelijk kon benutten. Net voor rust wist Van der Heide de stand toch nog op 2-3 voorsprong te brengen.Ook in de tweede helft was ACV de betere ploeg en nadat Justin Mulder met een afstandsschot via de paal de 2-4 binnen schoot leek de wedstrijd opnieuw gespeeld. Nog één keer kwamen de Utrechters echter terug tot 3-4. Uiteindelijk bepaalde Gijs Jasper de uitslag op 3-5 door een mooi doelpunt uit een voorzet van Marco van der Heide.Trainer Fred de Boer was opgelucht met de zege van zijn ploeg, maar veroordeelde het aantal gemiste kansen tegen het zwakkere Magreb'90. "We hadden in ons eentje het doelsaldo helemaal recht kunnen trekken en dat hebben we zelf nagelaten. We hebben bizarre kansen gehad maar we waren onrustig in de kop en onrustig aan de bal", aldus De Boer.Door de zege krijgt ACV aansluiting bij Spijkenisse dat met 6-0 verloor van Jong FC Groningen. het verschil is nog één punt. "We hebben terecht gewonnen van Magreb, maar we weten ook waarom we op één na laatste staan in de derde divisie en niet hoger. Door het verlies van Spijkenisse hebben we weer aansluiting, maar we staan nog één punt achter en ik heb ook tegen de jongens gezegd dat doelsaldo niet eerder telt dan wanneer we gelijk staan. Deze zege helpt wel, we doen iets goeds, maar we zitten aan de grens van wat we kunnen," vertelde De Boer na afloop.