Uitslagen zaterdagvoetbal: ACV leeft nog, HZVV op p/d-plek

VOETBAL - Het Asser ACV leeft nog. Dat is de belangrijkste conclusie van deze zaterdag. De formatie van trainer Fred de Boer won met 5-3 van Magreb'90 en staat met nog twee duels te gaan één punt onder Spijkenisse.

Spijkenisse ging met 6-0 onderuit bij Jong FC Groningen en staat nu nog op een promotie-/degradatieplek. Er zijn nog twee duels te spelen in de 3e divisie.HZVV staat na de nederlaag van vanmiddag niet meer op een veilige plek. Door het 2-0 verlies bij AZSV staan de Hoogeveners op een nacompetitieplek.Maar er werd vanmiddag natuurlijk veel meer gevoetbald. Bekijk hieronder alle uitslagen:Capelle - Jong FC Twente 1-1DVS'33 Ermelo - DOVO 4-0Jong FC Groningen - Spijkenisse 6-0Harkemase Boys - Jong FC Almere City 1-1Magreb '90 - ACV 3-5ODIN '59 - ONS Sneek 2-2Quick Boys - Jong FC Volendam 0-1Scheveningen - VVOG 3-0Spakenburg - ASWH 2-1Ajax - Sparta Nijkerk 3-1CSV Apeldoorn - Genemuiden 2-1AZSV - HZVV 2-0Berkum - Huizen 2-1NSC Nijkerk - Eemdijk 0-1Staphorst - DFS Opheusden 0-0Urk - SDC Putten 3-0Zuidvogels - Excelsior '31 0-2Buitenpost - Be Quick D 3-4Winsum - Zeerobben 3-1PKC'83 - Groningen 3-3Noordscheschut - Oranje Nassau 0-0Balk - VEV'67 0-1Blauw Wit'34 - Olde Veste'54 3-1Gorecht - Drachtster Boys 1-6DESZ - Zuidhorn 3-0NEC Delfzijl - FC Meppel 3-1De Weide - FC Klazienaveen 2-0Nieuwleusen - Omlandia 0-2DZOH - Gramsbergen 0-2Groen Geel - Bedum 2-0Drenthina - Pelikaan S 0-2Noordwolde - Loppersum 3-2Niekerk - Onstwedder Boys 8-2Glimmen - Aduard 2000 2-2DVC Appingedam - Stadspark 1-1Be Quick 1887 - HFC'15 2-1Boerakker - The Knickerbockers 1-1Mamio - ONR 5-1LTC - OZC 2-3Hoogeveen - Lutten 2-2Tonego - ZZVV 2-3SVN'69 - BSVV 0-3SCD'83 - Fit Boys 0-1FDS - SCN 1-2Hardenberg'85 - Hollandscheveld 1-1Creil - SVBS'77 0-2Wolvega - Nagele 7-1Vitesse'63 - Delfstrahuizen 1-3Tolbeek - Sleat 6-3SVM - VHK 3-0Heeg - VENO 2-0Oostergo - Opende 2-2VIOD - Haulerwijk 3-0Rottevalle - Veenhuizen 3-4ASC - Ropta Boys 4-7Friese Boys - Harkema Opeinde 1-0VMC Amicitia - Sweel 2-3FC Zuidlaren - Borger 1-2Elim - Tiendeveen 4-0Achilles 1894 - Helpman 3-2CSVC - NWVV 10-0Lycurgus - HS'88 1-2Heerenveen - Bakhuizen 0-0MSC - Boornbergum'80 3-1Blokzijl - HJSC 0-5IJVC - Ens 3-1VCG - NKVV 3-1Damacota - VVAK 2-0Mussel - Veendam 1894 4-0WVV - SETA 3-0Nieuw Balinge - Wildervank 9-2