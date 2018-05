Deel dit artikel:











Ondernemen in Drenthe: Nieuw leven voor dode dieren Preparateur Henk Beijering tussen de opgezette dieren (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

KLIJNDIJK - Op een steenworp afstand van Klijndijk, aan een zijtak van het Oranjekanaal, woont Henk Beijering. Hij is preparateur.

Vanuit heel Nederland zoeken ze hem op om dieren op te laten zetten, want Beijering heeft ervaring. Van kleine vogeltjes tot everzwijnen van bijna negentig kilo, niets is te gek.



Bijverdienste

"Ik ben er van kleins af aan mee opgegroeid", vertelt Beijering. "Via mijn vader. Ik weet eigenlijk niet beter. Ik doe het inmiddels al meer dan vijftig jaar." Eerder werkte hij er halve dagen naast en ging 's middags prepareren, maar al snel bleek dat het werk ernaast niet nodig was en dat prepareren niet alleen een bijverdienste was. Inmiddels is Beijering al jaren full-time preparateur.



Vakmanschap

Bij het opzetten van dieren komt heel wat kijken. "Als mensen bijvoorbeeld een dode vos hebben en ik zet hem op, dan zegt iedereen; het is een vos. Maar als iemand hier met een hondje komt en die mensen hebben dat hondje dertien jaar gekend, dan moet ik wél zorgen dat ze hun eigen hondje weer krijgen." Beijering doelt op de uitdrukking die een huisdier heeft ten opzichte van een dier uit het wild. Volgens hem zit daar een groot deel van het vakmanschap van het prepareren in: uitdrukkingen bij de dieren.



Regelgeving

Door de jaren heen is er ook heel wat veranderd op het gebied van regelgeving. Eerder bijvoorbeeld moesten klanten die met een dood dier over straat wilden een vergunning halen bij de politie. Zonder die vergunning mocht een preparateur niet aan de slag. Die regel is afgeschaft, tot ongenoegen van Beijering. Het beviel hem wel dat hij zich niet meer druk hoefde te maken om wat wel en niet opgezet mocht worden. Dat ligt nu anders.



Toch is er één dier wat hij dolgraag zelf nog een keer wil doen, ondanks dat het niet zomaar mag. "Ik heb zo'n beetje alles wel opgezet, maar een wolf nog niet", lacht Beijering. Wie weet gaat hem dat nog eens lukken.