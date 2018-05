Deel dit artikel:











Terekruiter gezien in De Onlanden In De Onlanden is een Terekruiter gespot

RODEN - In natuurgebied De Onlanden bij Roden is een Terekruiter gespot. Deze vogel broedt normaal gesproken in mei in Finland en het oosten van de Baltische Staten.





Eind juli, begin augustus trekt het dier over heel Azië heen. In Nederland komt hij normaal gesproken niet voor. De Terekruiter heeft een opvallende licht omhoog gebogen snavel.