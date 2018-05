FC Emmen op weg naar de finale van de play-offs?

VOETBAL - Nog negentig minuten scheiden FC Emmen van een plek in de finale van de play-offs. De formatie van trainer Dick Lukkien moet morgenmiddag in de return van de halve finale in Nijmegen een 4-0 voorsprong zien te verdedigen tegen NEC.

Volgens de oefenmeester van Emmen is het niet lastig om scherp en gefocust te blijven en niet teveel over de wedstrijd van morgen heen te kijken. "Wie zijn wij om te gaan dromen. Er zijn zoveel voorbeelden dat het nog mis kan gaan. Zelfs op het hoogste niveau. Kijk maar eens naar Paris Sint Germain vorig jaar in de Champions League. Die wonnen thuis met 4-0 en gingen in Barcelona toch nog onderuit.""We moeten gewoon in staat zijn om opnieuw een prestatie te leveren. Ik vind dat ik dat ook mag eisen. Als we dat niet kunnen twee keer achter elkaar, dan vind ik ons geen knip voor de neus waard."Hoe FC Emmen de opponent in De Goffert moet bestrijden is heel simpel, laat Jeroen Veldmate weten. "We moeten doen wat we het liefst doen en ook het best in zijn. Dat is niet leunen en de nul houden, maar zelf aan het voetballen komen. De verwachting is dat zij zullen gaan stormen en misschien wel met vier spitsen starten. Maar wij moeten ijskoud blijven en ons alleen bezighouden met ons doel. Ook niet in de war raken als we onverhoopt een doelpunt tegen krijgen."Lukkien stuurt in principe dezelfde elf spelers het veld in als afgelopen donderdag. "Ik heb vanzelfsprekend weinig redenen om te gaan veranderen. Toch hou ik wel een kleine slag om de arm met de opstelling." Dat heeft alles te maken met de fysieke gesteldheid van Alexander Bannink. De middenvelder trainde overigens wel de gehele training mee en lijkt gewoon te kunnen starten. Afwezig zijn Hilal Ben Moussa en Henk Bos.FC Emmen reisde vanavond al af richting Gelderland. "Heel bewust", aldus Lukkien. Omdat we twee wedstrijden spelen in korte tijd wil ik de rust pakken daar waar we kunnen. Dit is ideaal. We ontbijten morgen gezamenlijk en daarna is iedereen vrij om te doen wat hij wil. Nee, ik ben niet van de verplichte boswandeling. Maar als er iemand toch heel graag het bos in wil dan wandel ik wel mee. Het maakt me niet, zolang ze zich maar top voelen als het 14.30 uur is."