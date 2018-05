Deel dit artikel:











Auto brandt uit in Nijeveen De brandweer heeft het vuur geblust (foto: Persbureau Meter)

NIJEVEEN - Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan in Nijeveen. De wagen stond geparkeerd op de Spoorbaanweg.

De brandweer heeft het vuur geblust. De politie zette de omgeving af en heeft sporenonderzoek gedaan. Daaruit moet blijken wat de oorzaak van de brand is.