Auto vat vlam na achtervolging in Nijeveen

NIJEVEEN - Een auto is afgelopen nacht uitgebrand bij Nijeveen.

De wagen vatte vlam op de Spoorbaanweg, nadat deze was klemgereden. Wie er achter de automobilist aan zat, is volgens de politie nog niet bekend.Een woordvoerder meldt dat er onderzoek wordt gedaan naar het incident en dat er nog veel onduidelijk is. "Er is nog niemand aangehouden. We zijn nu druk bezig met het verhoren van getuigen", aldus de woordvoerder.De brandweer heeft het vuur afgelopen nacht geblust. De politie zette de omgeving af en heeft sporenonderzoek gedaan. Ook komen er vandaag nog speurhonden bij.