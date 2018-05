Deel dit artikel:











Programma zondagvoetbal: Brengt Achilles 1894 spanning terug en pakt WKE'16 vandaag tweede titel op rij? Programma zondagvoetbal (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Kan Achilles 1894 de spanning in de hoofdklasse A terugbrengen? De Asser club staat vijf punten achter koploper SJC en ontvangt die ploeg vanmiddag op sportpark Marsdijk.

Bij een nederlaag lijkt de titelrace een gelopen koers.



In de 1e klasse F spelen de nummers 1 en 2, Hoogeveen en Alcides een uitwedstrijd. Koploper Hoogeveen moet naar FVC in Leeuwarden, terwijl Alcides naar GRC Groningen moet. Nog drie duels en de voorsprong van Hoogeveen bedraagt één punt. Bij beide ploegen staat de druk er vol op.



De kraker in de 2e klasse K is Stadspark - GOMOS. De ploeg uit Norg staat bovenaan met 53 punten, terwijl de Groningers er 52 hebben. Een zege voor de mannen van trainer Wim Bakering (die het dus opneemt tegen een andere Drentse coach, Germain Beck) betekent dat GOMOS wel heel dichtbij de 3e promotie in vier jaar is.



In de 4e klasse D kan WKE'16 vanmiddag voor de tweede keer in successie kampioen worden. Dan moet de ploeg uit Emmen zelf winnen bij buurman EHS'85 en Titan moet verliezen bij HOC, de nummer 4 in deze klasse.



Maar er wordt natuurlijk veel meer gevoetbald. Bekijk hieronder het complete programma.



Hoofdklasse A

Achilles 1894 - SJC

Jong Achilles '29 - Hollandia

DHC - Leonidas

MSC - SDO

Purmersteijn - Alphense Boys

RKHVV - Heerenveen

Silvolde - RKAVV

Sneek Wit Zwart - De Bataven



1e klasse F

SVBO - Bergum (zaterdag)

Nieuw Buinen - Frisia

Noordster - WVV

Rolder Boys - Emmen

GRC Groningen - Alcides

GAVC - FC Assen

FVC - Hoogeveen



2e klasse K

Stadspark - GOMOS

GVAV-Rapiditas - Hoogezand

Roden - Asser Boys

MKV'29 - VMC Amicitia

DTD - Forward

St. Annaparochie - LSC 1890

Peize - Oereterp



2e klasse L

Raptim - Valthermond

Stadskanaal - Lemelerveld

VKW - SC Erica

Beilen - Germanicus

Ruinerwold - Emmeloord

Zuidwolde - Olyphia

Dedemsvaart - Heerde



3e klasse A

Drachten - Groninger Boys

HFC'15 - Friesland

Harlingen - Nicator

Geel Wit - Warga

Helpman - Nieuw Roden

Bolsward - Franeker

Lewenborg - Trynwalden



3e klasse B

Actief - SVZ

Wildervank - Siddeburen

ZNC - LEO

Kwiek - HSC

VAKO - Annen

FC Zuidlaren - Veendam 1894

Muntendam - ASVB



3e klasse C

Weerdinge - SVV'04

HODO - EMMS

Dalen - Twedo

Sleen - CEC

Dalfsen - Musselkanaal

USV - Gieten

OVC'21 - Ter Apel'96



3e klasse D

Wijster - Mildam

Gorredijk - Oldemarkt

Havelte - Trinitas

Steenwijker Boys - Dio Oosterwolde

Renado - Udiros

Dwingeloo - Lemmer

Akkrum - Jubbega



4e klasse B

Haulerwijk - Surhuisterveen

Bedum - SVMH

Smilde'94 - Donkerbroek

Bakkerveen - TLC

De Wilper Boys - Haren

Gruno - Stanfries



4e klasse C

MOVV - Westerwolde

SPW - Heiligerlee

Sellingen - Harkstede

BATO - Pekelder Boys

Alteveer - PJC

Engelbert - FVV

Bellingwolde - Gieterveen



4e klasse D

EHS'85 - WKE'16

Witteveense Boys'87 - Zwartemeerse Boys

DSC'65 - Schoonebeek

Protos - DVC'59

Bargeres - Weiteveense Boys

HOC - Titan

Sweel - Valther Boys



4e klasse E

Old Forward - VENO

Balkbrug - Steenwijk

Pesse - De Blesse

Kraggenburg - Wacker

Oldeholtpade - Steenwijkerwold

RKO - BEW

Oranje Zwart - Ruinen



5e klasse A

IJhorst - Ulu Spor

Vilsteren - Kuinre

Giethoorn - Willemsoord

Blankenham - DOS'63

Wapserveen - Scheerwolde

DVSV - Uffelte



5e klasse C

Oosterstreek - Sportclub Makkinga

Fochteloo - Houtigehage

Sport Vereent - Diever-Wapse

VWC - Zandhuizen

Hoogersmilde - HHCombi



5e klasse D

Zevenhuizen - Kloosterburen

Eenrum - Eext

Amboina - Froombosch

Woltersum - Groen Geel

Tynaarlo - Yde de Punt



5e klasse E

Oldambster Boys - Framsum

WEO - DWZ

Nieuweschans - Wedde

Meeden - Bareveld

Veelerveen - Drieborg

BNC - THOS



5e klasse F

GKC - Roswinkel

SVBC - VIOS (O)

Buinerveen - KSC

Zandpol - Gasselternijveen

De Treffer'16 - Buinen

JVV - EEC