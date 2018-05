Deel dit artikel:











NEC - FC Emmen vanaf 14.00 uur live op Radio Drenthe Niels Dijkhuizen en René Posthuma verslaan vanmiddag het duel tussen NEC en FC Emmen

VOETBAL - Om half drie vanmiddag trappen NEC en FC Emmen af in stadion De Goffert in Nijmegen in de return van de halve finale van de play-offs. Kan NEC een wonder verrichten of trekt Emmen de 4-0 voorsprong over de streep en plaatst de Drentse club zich voor de finale?