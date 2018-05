Nieuwe station van Assen is open: treinen richting Zwolle rijden weer

ASSEN - De afgelopen dagen was het niet mogelijk om van Assen naar Zwolle te reizen met de trein. Er reden bussen naar Hoogeveen en vanaf daar konden reizigers wel weer de rails op.

Maar het vernieuwde station van Assen is weer in gebruik genomen. De trein stopt vanaf vandaag bij het nieuwe stationsgebouw. De perrontunnel is ook open voor reizigers.De grote loopbrug mag dan wel weg zijn en het station is open, maar het is nog niet af: de stationsomgeving wordt nog opgeknapt en verder ingericht.De treinen tussen Assen en Zwolle rijden weer, maar tussen Assen en Groningen worden vandaag nog bussen ingezet in verband met werkzaamheden in Groningen.De verbouwing van het station is onderdeel van het grotere FlorijnAs-programma. Behalve het station worden in Assen ook andere grote projecten als de Overcingeltunnel en de Stadsboulevard dit jaar afgerond.