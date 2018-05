DZOH eerste finalist Onze Club Junior Cup

Deel dit artikel:











VOETBAL - DZOH is de eerste finalist van de Onze Club Junior Cup. In de eerste halve finale versloeg het team van coach Josimar Lima het Rolder Boys van Youri Loen en Emile Bijlsma. Het duel eindigde in 3-1.

De tactiek van Rolder Boys was duidelijk: net als in de poulewedstrijden zoveel mogelijk schieten en uit alle hoeken en standen. Die tactiek leverde bijna de eerste goal op, maar toch kwam DZOH op voorsprong via Dylan de Graaf. Kort na de 1-0 werd het ook 2-0 en nadat Rens Wever de derde treffer maakte was het duel beslist.



Job Tichelaar redde in de slotminuut nog de eer voor Rolder Boys.



Volgens Rolder Boys-speler Keaan Struik zat het zijn ploeg allemaal niet mee. "Zij hadden meer geluk."



DZOH droeg de behaalde finaleplek op aan coach Josimar Lima. "Hij heeft ons verteld hoe we moesten spelen en dat hebben we gedaan. Wat zijn tactiek was? Nou we moesten goed overspelen en op het juiste moment toeslaan", aldus Jafar Khammas.