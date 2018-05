Deel dit artikel:











Eigenaar uitgebrande auto Nijeveen werd beroofd door gemaskerde mannen De politie is nog bezig met onderzoek (foto: Van Oost Media)

NIJEVEEN - De automobilist van wie de auto afgelopen nacht uitbrandde bij Nijeveen, was slachtoffer van een beroving. Zijn auto is door de daders in brand gestoken.





Gemaskerde mannen

"Daar zag hij een zwarte auto op de carpoolplaats staan. Deze kwam vervolgens voor hem de weg op, waardoor hij klemgereden werd. Er kwamen twee gemaskerde en geheel in zwart geklede mannen uit die zwarte auto. Zij dwongen het slachtoffer door te rijden naar de verderop gelegen Spoorbaanweg", aldus de politie.



De daders dwongen de man te stoppen en eisten geld. Daarna staken ze de auto in brand. Volgens de politie vertrokken de daders vervolgens in de richting van Meppel. Ze zijn nog spoorloos.





