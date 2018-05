Deel dit artikel:











Liveblog: FC Emmen staat in finale [gesloten] Haalt FC Emmen de finale van de play-offs?

VOETBAL - Het mag niet meer fout gaan voor FC Emmen vanmiddag. De formatie van trainer Dick Lukkien verdedigt in Nijmegen een 4-0 voorsprong in de return van de halve finale in de play-offs.





NEC - FC Emmen is



Ook blijft u van minuut tot minuut op de hoogte van het duel via de liveblog hieronder...



De winnaar van het tweeluik ontmoet de winnaar van het duel Sparta - FC Dordrecht. Dat duel begint om 16.45 uur en Sparta verdedigt een 2-1 voorsprong.NEC - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe.Ook blijft u van minuut tot minuut op de hoogte van het duel via de liveblog hieronder...