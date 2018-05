Deel dit artikel:











FC Emmen ondanks vier tegengoals naar finale play-offs FC Emmen viert feest met de meegereisde supporters: De finale is bereikt

VOETBAL - FC Emmen gaat na een zenuwslopende wedstrijd tegen NEC naar de finale van de play-offs.

De Nijmegenaren wonnen in eigen huis de tweede halve finale van de play-offs met 4-1 van de Emmenaren. Maar doordat de formatie van Dick Lukkien afgelopen donderdag in de eerste halve finale al met 4-0 van NEC won, gaat FC Emmen naar de finale en is de ploeg nog maar twee duels verwijderd van de eredivisie.



Welke tegenstander FC Emmen treft in die finale is nog niet bekend. Later vandaag spelen Sparta en FC Dordrecht nog tegen elkaar. In Rotterdam verdedigt FC Emmen een voorsprong van 2-1.



2-0 achter binnen tien minuten

NEC vocht voor de allerlaatste kans en dat was vanaf het begin duidelijk. De Nijmegenaren kozen vanaf de aftrap voor de aanval en werden beloond met twee hele snelle goals. Anass Achahbar was de maker van de twee treffers. Beide goals waren geen overtuigende treffers, maar het zat NEC helemaal mee in de beginfase.



Bannink belangrijk

FC Emmen had het zwaar. Heel zwaar, maar herstelde zich uitstekend. Sterker nog, dankzij een heerlijke goal van Alexander Bannink werd het 2-1 en was de marge weer hersteld. NEC moest er dan vier maken. Emmen kreeg meer kansen. Bannink tikte bijna zijn tweede van de middag binnen, maar raakte de paal en in de rebound stuitte ook Stef Gronsveld op het aluminium.



Flinke tik

Toch raakte Emmen de grip ook zomaar weer kwijt. In de slotminuten van de eerste helft ging het helemaal mis. Frank Sturing verlengde met zijn hak een mislukt schot en passeerde Dennis Telgenkamp voor de vierde keer en toen diep in blessuretijd ook Ole Romeny nog scoorde ging Emmen zwaar aangeslagen naar de kleedkamer: 4-1. NEC had het verschil bijna goedgemaakt en had nog drie kwartier voor twee goals.



Overleven

In de tweede helft ging NEC op volle kracht op jacht naar de 5e treffer. Kansen kwamen er ook, maar Telgenkamp keerde een poging Romeny en Achahbar zag een kopbal op de lat uiteenspatten. Lukkien begreep dat het een kwestie van overleven was en bracht drie verse krachten (Lima voor Loen, Bilate voor Peters en Veendorp voor Bannink). Die wisselingen sorteerden effect. Langzaam maar zeker verdween de hoop bij NEC en Emmen kon in de slotfase steeds meer aan counteren denken. Kansen op een tweede goal kwamen er echter niet. Maar aan de andere kant bleven kansen uit. Eindstand: 4-1.



Finaleduels donderdag en zondag

De finalewedstrijden worden donderdag en volgende week zondag gespeeld.