Achilles 1894 verliest cruciaal duel om titel: SJC kampioen Achilles 1894-spits Haanstra baalt, SJC juicht (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Achilles 1894 heeft koploper van de hoofdklasse A SJC op eigen terrein kampioen zien worden. De kraker in Assen eindigde in 1-2, waardoor de gasten uit Noordwijk niet meer in te halen zijn.

Met twee bussen vol supporters kwam SJC met grootse plannen op bezoek in de Drentse hoofdstad. Na 23 minuten liet SJC-spits Duindam de fans juichen. Na een sterke aanname liet de aanvaller de doelman van Achilles 1894 Morten Otto kansloos.



Na de tegentreffer herpakte de formatie van Paul Weerman zich steengoed. Ids Hannema maakte tien minuten voor de pauze gelijk en had de 2-1 op zijn voet. Een fraaie poging van afstand spatte uiteen op de lat. Ook voorhoedecollega Haanstra raakte voor het rustsignaal het aluminium.



In de tweede helft had SJC het meeste balbezit. Tot uitgespeelde kansen leidde het ruim dertig minuten lang niet. In de 82ste minuut zorgde invaller Heijningen voor vliegend bier, door de kampioensgoal van SJC tegen het net te werken.



In de blessuretijd had invaller Jean Pierre N'Gouan de spectaculaire gelijkmaker op de voet. Uit een lange inworp beproefde hij zijn geluk, maar het schot van de fysiek sterke vleugelspeler vloog twee meter over. Na het laatste fluitsignaal knuffelde Achilles 1894-hoofdtrainer Weerman zijn collega van SJC: Sjaak Polak.



