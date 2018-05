Deel dit artikel:











Drentse Wandel 4-daagse viert jubileum met flink meer deelnemers De 93-jarige Albert Ruben uit Assen krijgt een oorkonde omdat hij voor de 30e keer deelnam aan de Drentse Wandel 4-daagse (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

ODOORN - De dertigste editie van de Drentse Wandel 4-daagse trok flink wat meer deelnemers dan in de voorgaande jaren. Ook verschenen elf deelnemers aan de start die alle dertig keer hebben meegedaan.

Geschreven door Steven Stegen

Een van hen is Albert Ruben uit Assen, die met zijn 93 jaar ook de oudste wandelaar is. Ruben liep vandaag de tien kilometer en kreeg aan de eindstreep niet alleen de gebruikelijke medaille, maar ook een speciale oorkonde.



"Ik ben altijd een kritische deelnemer geweest", vertelt hij. "Als ik verbeterpunten zag, meldde ik die bij de organisatie. Ik heb hier altijd graag meegedaan. Dat lopen is prachtig. Je ziet onderweg veel meer dan wanneer je fietst of in de auto zit."



Wind in de zeilen

De krasse Assenaar mag met recht een ambassadeur genoemd worden van de jarige Drentse Wandel 4-daagse. Het evenement heeft de wind duidelijk weer in de zeilen. "Bij de voorinschrijving was de belangstelling al flink groter, tot dertig procent. Uiteindelijk hebben 1200 mensen alle vier dagen meegedaan en 1800 mensen liepen gedeeltelijk mee", aldus Corry Brans van de organisatie.



Het bestuur voorziet geen grote koerswijzigingen voor de komende jaren. "Het evenement loopt prima, geniet landelijke bekendheid en de sfeer is erg goed. Dat vinden we erg belangrijk."