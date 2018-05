Deel dit artikel:











Auto door brand verwoest langs snelweg bij Eelde Brand op de afrit bij Eelde (foto: De Vries Media) De inzittenden konden op tijd uit de auto komen (foto: De Vries Media) De auto ging volledig in vlammen op (foto: De Vries Media)

EELDE - Op de afrit van de A28 bij Eelde is vanmiddag een auto uitgebrand.

Rond kwart over vier kreeg de brandweer een melding over de brandende auto, die op de afrit tussen Groningen en Assen stond.



De inzittenden, een man en een vrouw, konden op tijd weg komen. De brandweer van Vries kon niet voorkomen dat de auto volledig werd verwoest.



De op- en afrit in zuidelijke richting werden afgesloten vanwege de grote rookontwikkeling. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.