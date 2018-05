Daders nachtelijke beroving bij Nijeveen nog spoorloos

NIJEVEEN/STEENWIJK - De politie heeft de twee gemaskerde mannen die afgelopen nacht een 38-jarige Steenwijker overvielen bij Nijeveen nog niet gevonden.

Woordvoerster Sigrid Passchier van de Politie Oost-Nederland spreekt geruchten over een aanhouding tegen.Het slachtoffer werd rond drie uur afgelopen nacht klemgereden tussen Steenwijk en Nijeveen, vlakbij de A32. Passchier: "De daders dwongen hem nog wat verder te rijden en daar is hij van zijn geld beroofd. Voor de twee vluchtten, hebben ze de auto in brand gestoken."De auto bleef achter op de Spoorbaanweg op de Drents-Overijsselse grens.Het slachtoffer liep brandwonden op aan zijn arm. Hij is heel erg geschrokken en heeft Slachtofferhulp aangeboden gekregen, zegt Passchier.Het is volgens haar nog onduidelijk of de daders het vooraf al op de Steenwijker hadden gemunt of dat hij een toevallig slachtoffer is. "We onderzoeken alle mogelijke scenario's. We hebben sporenonderzoek gedaan en met honden in het gebied gezocht", vertelt ze. "Ook zijn we nog op zoek naar informatie en horen het graag als mensen iets hebben gezien."Hoeveel geld de twee hebben meegenomen, is niet bekend gemaakt.