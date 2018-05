Uitslagen zondagvoetbal: WKE'16 weer kampioen en GOMOS deelt knockout uit

VOETBAL - WKE'16 is de vijfde kampioen van Drenthe. De Emmenaren wonnen zelf bij EHS'85 en concurrent Titan verloor bij HOC. Voor WKE'16 betekent het de tweede titel op rij.

Langverwacht kampioenschap WKE’16 eindelijk binnen

In de hoofdklasse A zijn de titelkansen voor Achilles 1894 verkeken. SJC werd vanmiddag kampioen door uitgerekend in Assen met 2-1 te winnen.GOMOS ligt in de 2e klasse K op koers voor de derde promotie in vier jaar en in 2L is VKW weer een flinke stap dichtbij het kampioenschap gekomen.Bekijk hieronder alle uitslagen in het amateurvoetbal van vandaag:Achilles 1894 - SJC 1-2Jong Achilles '29 - Hollandia 2-2DHC - Leonidas 1-6MSC - SDO 1-3Purmersteijn - Alphense Boys 1-3RKHVV - Heerenveen 3-1Silvolde - RKAVV 4-2Sneek Wit Zwart - De Bataven 0-1SVBO - Bergum 3-1Nieuw Buinen - Frisia 0-0Noordster - WVV 1-2Rolder Boys - Emmen 5-1GRC Groningen - Alcides 1-5GAVC - FC Assen 1-3FVC - Hoogeveen 1-6Stadspark - GOMOS 1-3GVAV-Rapiditas - Hoogezand 0-3Roden - Asser Boys 3-4MKV'29 - VMC Amicitia 0-0DTD - Forward 4-1St. Annaparochie - LSC 1890 2-2Peize - Oereterp 7-3Raptim - Valthermond 1-4Stadskanaal - Lemelerveld 1-2VKW - SC Erica 7-0Beilen - Germanicus 1-1Ruinerwold - Emmeloord 1-0Zuidwolde - Olyphia 5-4Dedemsvaart - Heerde 3-0Drachten - Groninger Boys 3-1Harlingen - Nicator 1-1Geel Wit - Warga 6-1Helpman - Nieuw Roden 1-1Bolsward - Franeker 2-1Lewenborg - Trynwalden 2-2Actief - SVZ 0-5Wildervank - Siddeburen 2-0ZNC - LEO 2-1Kwiek - HSC 1-1VAKO - Annen 0-2FC Zuidlaren - Veendam 1894 4-4Muntendam - ASVB 2-2Weerdinge - SVV'04 7-1HODO - EMMS 1-4Dalen - Twedo 5-1Sleen - CEC 0-4Dalfsen - Musselkanaal 3-2USV - Gieten 1-2OVC'21 - Ter Apel'96 2-3Wijster - Mildam 0-1Gorredijk - Oldemarkt 3-4Havelte - Trinitas 2-1Steenwijker Boys - Dio Oosterwolde 0-4Renado - Udiros 0-3Dwingeloo - Lemmer 9-1Akkrum - Jubbega 3-0Bedum - SVMH 8-0Smilde'94 - Donkerbroek 6-2Bakkerveen - TLC 2-4De Wilper Boys - Haren 4-2Gruno - Stanfries 5-1MOVV - Westerwolde 5-4SPW - Heiligerlee 1-7Sellingen - Harkstede 2-2Alteveer - PJC 2-3Engelbert - FVV 1-0Bellingwolde - Gieterveen 3-1EHS'85 - WKE'16 2-5Witteveense Boys'87 - Zwartemeerse Boys 4-3DSC'65 - Schoonebeek 5-1Protos - DVC'59 1-0Bargeres - Weiteveense Boys 4-0HOC - Titan 4-2Sweel - Valther Boys 4-0Old Forward - VENO 1-2Balkbrug - Steenwijk 1-2Pesse - De Blesse 8-2Kraggenburg - Wacker 2-2Oldeholtpade - Steenwijkerwold 2-2RKO - BEW 0-4Oranje Zwart - Ruinen 2-3IJhorst - Ulu Spor 0-2Vilsteren - Kuinre 7-2Giethoorn - Willemsoord 3-1Blankenham - DOS'63 2-4Wapserveen - Scheerwolde 1-6DVSV - Uffelte 2-0Oosterstreek - Sportclub Makkinga 1-2Fochteloo - Houtigehage 1-3Sport Vereent - Diever-Wapse 3-1VWC - Zandhuizen 4-1Hoogersmilde - HHCombi 9-2Zevenhuizen - Kloosterburen 3-1Eenrum - Eext 4-0Amboina - Froombosch 4-0Woltersum - Groen Geel 2-3Tynaarlo - Yde de Punt 1-1Oldambster Boys - Framsum 2-1WEO - DWZ 1-3Nieuweschans - Wedde 0-6Meeden - Bareveld 1-5Veelerveen - Drieborg 2-0BNC - THOS 1-4GKC - Roswinkel 1-2SVBC - VIOS (O) 0-1Buinerveen - KSC 0-5Zandpol - Gasselternijveen 1-7De Treffer'16 - Buinen 1-0JVV - EEC 1-4