Brand in sauna De Waterlelie in Zevenhuizen Brand in sauna De Waterlelie (foto: Persbureau Meter) Meerdere korpsen bestrijden het vuur (foto: Persbureau Meter) Het water moet over grotere afstand worden aangevoerd (foto: Persbureau Meter) Bij de brand komt veel rook vrij (foto: Van Oost Media Brand in een van de sauna's (foto: Van Oost Media) Het welnessresort ligt vlak over de Drentse grens (foto: Persbureau Meter)

ZEVENHUIZEN - In een van de sauna's van Welnessresort De Waterlelie in het Groningse Zevenhuizen is rond zes uur brand uitgebroken.

De brand woedt in een losstaande sauna achterin de tuin van het complex aan de Oudestreek, vlak over de Drentse grens.



Waterwagens

Omdat het bluswater over een grotere afstand moet worden aangevoerd, heeft de brandweer opgeschaald naar middelbrand. Ook komen twee waterwagens naar het complex, meldt de Brandweer Groningen via Twitter.



Veel rook

De korpsen van Norg en Roden zijn ook opgeroepen om te helpen met blussen. Bij de brand komt veel rook vrij. Over de oorzaak is nog niks bekendgemaakt.



In de sauna zaten geen mensen toen de brand uitbrak, meldt een woordvoerder van de brandweer.



Verkeer omgeleid

Het verkeer in de omgeving van De Waterlelie wordt omgeleid, omdat er meerdere brandweerslangen over de weg liggen.