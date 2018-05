Deel dit artikel:











Sauna De Waterlelie in Zevenhuizen brandt uit [update] Brand in sauna De Waterlelie (foto: Persbureau Meter) Meerdere korpsen bestrijden het vuur (foto: Persbureau Meter) Het water moet over grotere afstand worden aangevoerd (foto: Persbureau Meter) Bij de brand komt veel rook vrij (foto: Van Oost Media Brand in een van de sauna's (foto: Van Oost Media) Het welnessresort ligt vlak over de Drentse grens (foto: Persbureau Meter)

ZEVENHUIZEN - In een van de sauna's van Welnessresort De Waterlelie in het Groningse Zevenhuizen heeft een paar uur lang brand gewoed. Rond acht uur gaf de brandweer het sein 'brand meester'.

De brand brak rond zes uur uit en woedde in een losstaande sauna achterin de tuin van het complex aan de Oudestreek, vlak over de Drentse grens.



Waterwagens

Omdat het bluswater over een grotere afstand moest worden aangevoerd, heeft de brandweer opgeschaald naar middelbrand. Bij de brand kwam veel rook vrij.



Veel rook

De korpsen van Norg en Roden hebben geholpen met blussen. Op dit moment wordt nog nageblust. Bij de brand komt veel rook vrij. Over de oorzaak is nog niks bekendgemaakt.



In de sauna zaten geen mensen toen de brand uitbrak, meldt een woordvoerder van de brandweer. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk.