Dick Lukkien: En dan ben ik ook nog hartpatiënt

VOETBAL - Dick Lukkien was na afloop van het duel in Nijmegen vooral opgelucht. De trainer van FC Emmen bespeurde in de rust van NEC - FC Emmen toch wel wat paniek bij zijn spelers. "Die 4-1 was wel een mokerslag, zo kort voor rust."

Over twee duels is het terecht. Ik ben heel trots op de ploeg en laat de finale nu maar komen. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Er vielen raken woorden in de kleedkamer. "Ja man en paard werden genoemd, maar ik heb ze ook gezegd dat we nog steeds een marge hadden van twee goals. Maar het moest verdedigend veel beter. We moesten meer in duels komen en mee in het tempo van NEC. Dat ging na rust gelukkig een stuk beter."Toch kwam NEC nog twee keer heel gevaarlijk voor de goal van FC Emmen. Romeny stuitte op Telgenkamp, die daarna wel kansloos was op een kopbal van Achahbar. Maar de lat was Emmen goed gezind. "Daarna vond ik dat onze wissels uitstekend invielen en vloeide het geloof bij NEC weg."“Toch is de zege al met al verdiend”, besluit Lukkien. “Op basis van twee duels staan wij terecht in de finale. Daar ben ik heel trots op. Laat de finale nu maar komen.”