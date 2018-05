FC Emmen in finale tegen Sparta: Dick tegen Dick

VOETBAL - FC Emmen staat in de finale van de play-offs voor een plek in de eredivisie tegenover Sparta, oftewel Dick Lukkien versus Dick Advocaat.

FC Emmen ondanks vier tegengoals naar finale play-offs

Dick Lukkien: En dan ben ik ook nog hartpatiënt

Emmen begint donderdag met een thuisduel (18.30 uur) en de return in Rotterdam is zondag om 14.30 uur.Sparta verspeelde bijna de 2-1 voorsprong die de eredivisieclub had meegenomen uit de eerste wedstrijd in Dordrecht. De Jupiler Leagueclub kwam razendsnel met 2-0 voor en Sparta wankelde.In de tweede helft stelde de ploeg van Dick Advocaat orde op zaken. Het duel eindigde uiteindelijk in 2-2.