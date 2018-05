Flinke wateroverlast in delen van Drenthe

ASSEN/ROLDE/EEXT - Het regent en onweert flink in een deel van onze provincie en dat blijft niet overal zonder gevolgen. In onder meer Eext, Drouwen, Bronneger, Assen, Rolde en Gasselte is sprake van flinke wateroverlast.

In Eext is bijvoorbeeld de Kerkstraat ondergelopen. Ook staat het terras bij een restaurant daar blank. Hetzelfde geldt voor de parkeerplaats bij attractiepark Drouwenerzand in Drouwen, die veranderd is in een vijver.Ook wordt wateroverlast gemeld op camping De Berken in Gasselte. In Rolde zijn meerdere straten ondergelopen, daar spuit het op sommige plekken uit de putten in de weg, net als in de Asser wijk Marsdijk.De Veiligheidsregio Drenthe laat weten dat er veel meldingen van wateroverlast binnenkomen.Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de harde buien, die behalve met onweer, ook gepaard kunnen gaan met hagel en forse windstoten. In de loop van de avond trekken de buien weg.Op Twitter worden vele foto's en filmpjes van de extreme regenval in korte tijd gemeld.[tweet: https://twitter.com/VRDrenthe/status/995723157905567744 [tweet: https://twitter.com/BiancaHabing/status/995711031975362560 [tweet: https://twitter.com/jrdejongodoorn/status/995699475934040064 [tweet: https://twitter.com/BuienRadarNL/status/995681437339865088 [tweet: https://twitter.com/MariekeKwak/status/995710357258887168 ][tweet: https://twitter.com/ddamen5/status/995721172397559809 [tweet: https://twitter.com/ddamen5/status/995724766014255104 [tweet: https://twitter.com/jwprobby/status/995724729532198918