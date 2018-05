Dak autodealer Assen bezwijkt onder regenwater [update]

ASSEN - Het dak van een autodealer in Assen is vanavond ingestort onder druk van het vele regenwater.

Behalve dat het pand forse schade heeft opgelopen, zijn ook meerdere nieuwe auto's beschadigd. Over de totale schade is niks bekend. Er wordt nog niks gedaan de situatie bij de dealer gedaan, omdat eerst bekeken moet worden of het pand veilig is om naar binnen te gaan. Pas als dat kan, kan meer gezegd worden over de totale schade.Wanneer de situatie wordt gecontroleerd, is nog niet duidelijk.De vele regenval in korte tijd veroorzaakt veel overlast in Assen en vele andere plaatsen in Drenthe. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe laat weten dat er tientallen meldingen van wateroverlast zijn binnengekomen. Alleen al in Assen waren het er zo'n dertig. Zo liep bijvoorbeeld een parkeergarage in het winkelcentrum van Kloosterveen in Assen onder water.Ook is er wateroverlast op het vernieuwde station in Assen: de fietsenkelder en voetgangerstunnel zijn onder gelopen. Ook is een deel van een nieuw perron verzakt. Het station wordt juist morgenochtend officieel geopend door wethouder Harmke Vlieg.