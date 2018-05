Deel dit artikel:











Nieuwe club voor Martin Vlijm: Van Hurry-Up naar België Martin Vlijm heeft in Sportin Nelo een nieuwe club gevonden

HANDBAL - Hurry-Up is na dit seizoen nog niet helemaal af van Martin Vlijm. De trainer/coach die de afgelopen twee seizoen de scepter zwaaide in Zwartemeer komt in ieder geval nog één keer naar Drenthe, met zijn nieuwe club Sporting Nelo.

Vlijm volgt Grossi op in België. Als promovendus hield Sporting Nelo het hoofd net boven water in de BENE-League. Met international Ephrahim Jerry hebben de rood-witten een Nederlandse smaakmaker in huis.



Drie halve finales

In Zwartemeer kende de oefenmeester een roerige periode, maar was het eerste seizoen zeer succesvol met drie halve finales (landstitel, beker en europacup).



Daarvoor was de Amsterdammer werkzaam voor LIONS 2, Volendam en Bevo. Met de twee laatstgenoemde clubs pakte Vlijm veel prijzen. Zo werd hij met Volendam drie keer op rij landskampioen en met BEVO eenmaal.