Auto's stranden op ondergelopen parkeerplaats Drouwenerzand

DROUWEN - Zo zit je zondagavond lekker te dineren en zo sta je met een emmertje je auto die half vol water staat leeg te scheppen. Noodweer veranderde de parkeerplaats van het Drouwenerzand zondagavond in een groot meer.

Met grote moeite lukt het de meeste automobilisten om hun voertuig te verplaatsen, maar niet zonder schade.De eigenaar van een Volkswagen heeft zeker tien centimeter water in zijn auto staan. "Ik kreeg hem nog aan de praat en heb 'm van het terrein kunnen rijden. Maar kijk eens hoeveel water er nog in staat. Ik hoop dat de verzekering dit dekt."Andere bezoekers van het restaurant wagen zich nog niet richting de auto's die in het water lijken te drijven. Ze wachten de komst van een bergingsbedrijf af.Ook binnen in het restaurant was het mis, vertelt een vrouw. "De wc liep over en mensen zaten met hun blote voeten in het water aan tafel te eten. Ach, het is in elk geval een bijzondere gewaarwording."Verderop zijn een paar jongeren zelfs aan het zwemmen op wat normaliter een geasfalteerd parkeerterrein is. "We waren in Gieten en hoorden van de wateroverlast en we dachten: daar gaan we heen", zegt een meisje. "Dit stond op mijn bucketlist. Dit wilde ik altijd al doen", vult een leeftijdsgenote aan.Later op de avond kwam de brandweer naar Drouwen om zo veel mogelijk water weg te pompen. Dat moest ook gebeuren bij een oldtimerbedrijf aan de Schoolstraat. De klassieke auto's in de kelder hielden het daar ook niet droog.Op sommige plekken in Drenthe kwam zelfs 61 millimeter water naar beneden.In Assen bezweek het dak van een autodealer onder het vele water. Ook het vernieuwde station liep schade op door de wateroverlast.