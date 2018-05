Opening station Assen kan doorgaan: verzakt perron wordt meteen hersteld

ASSEN - Even was er twijfel, maar de opening van het nieuwe station in Assen kan toch doorgaan. De schade die het vele regenwater zondagavond veroorzaakte, wordt in de nacht van zondag op maandag meteen hersteld.

Dat zegt woordvoerster Mercedes Grootscholten van ProRail. Eén perron verzakte als gevolg van de wateroverlast.Burgemeester Marco Out ging, net als verantwoordelijk wethouder Harmke Vlieg (CU), meteen naar het station om samen met ProRail-medewerkers poolshoogte te nemen. "In zo'n geval is het goed de situatie met eigen ogen te beoordelen. Nu konden we meteen overleggen", zegt Out.De uitkomst is dat het ProRail vannacht de schade herstelt. Grootscholten verwacht dat het perron morgenvroeg gewoon kan worden gebruikt en het treinverkeer geen overlast heeft. Wel adviseert ze reizigers voor de zekerheid de website van de NS in de gaten te houden morgenvroeg.Behalve de schade aan een perron liep ook de nieuwe voetgangerstunnel op het station onder water. "De lift werkte daardoor niet meer, maar dat moet ook in dat soort situaties. Er is verder geen ernstige schade ontstaan aan de tunnel", aldus Grootscholten.Een aantal plaatsen in Drenthe had zondagavond te maken met wateroverlast . Op sommige plekken viel zo'n 60 millimeter water, net zoveel als normaal gesproken in de hele maand mei. In Assen bezweek ook een dak van een autodealer onder het water.Burgemeester Out zegt te hopen dat er treinverkeer morgen geen last heeft van de schade. Vanaf morgenvroeg rijden er weer treinen van en naar Groningen. Vanwege de laatste werkzaamheden aan het station kon dat de afgelopen dagen niet. Vanaf vandaag konden reizigers al wel met de trein van en naar Zwolle Maandagochtend om acht uur opent wethouder Harmke Vlieg het station.