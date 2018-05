Deel dit artikel:











Vermiste jongen uit Elim is weer thuis Waar de jongen is geweest, is niet bekendgemaakt (foto: archief RTV Drenthe)

ELIM - De jongen uit Elim die zondagochtend als vermist werd opgegeven, is weer thuis. Dat laat een woordvoerder van de politie weten.

De 16-jarige jongen was op de fiets vertrokken, liet de politie Hoogeveen zondagochtend weten. In de loop van de dag werd hij gevonden. Waar dat was en waar hij in de tussentijd geweest is, is niet bekendgemaakt.