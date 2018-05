Deel dit artikel:











Gewonde bij ongeluk in Nieuw-Dordrecht Het ongeluk gebeurde op de Klazienaveensestraat (foto: De Vries Media) De auto raakte zwaarbeschadigd (foto: De Vries Media)

NIEUW-DORDRECHT - Bij een auto-ongeluk in Nieuw-Dordrecht is zondagavond iemand gewond geraakt.

De auto belandde op de Klazienaveensestraat in de berm en botste tegen een boom en een inzittende raakte gewond. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. De brandweer en een ambulance rukten uit om hulp te verlenen.



Hoe het met het slachtoffer is, is ook niet bekend. De auto raakte zwaarbeschadigd