Dick Advocaat: FC Emmen heeft een gezellig stadion

VOETBAL - Sparta-trainer Dick Advocaat heeft zich tot en met vandaag niet druk gemaakt over FC Emmen. De oud-bondscoach had wel 'mensen' naar het duel in Nijmegen gestuurd en heeft ook een videoband van het eerste play-offduel.

Ik denk dat Sparta minder problemen met FC Emmen gaat krijgen dan met FC Dordrecht. Jan Everse, oud-trainer Sparta

FC Emmen ondanks vier tegengoals naar finale play-offs

Dick Lukkien na NEC - FC Emmen: En dan ben ik ook nog hartpatiënt

"Nee, ik weet niets van FC Emmen. Maar eerst moesten we door de halve finale komen. Nu dat gelukt is richten we onze blik op de twee finales. We hebben nog drie dagen om ons te verdiepen in Emmen", aldus Advocaat tegenover RTV Rijnmond.Advocaat liet aan de NOS weten dat hij wel eens in Emmen was geweest. "Dat was niet om een wedstrijd te bekijken. Het is lang geleden, maar ik weet nog dat het een gezellig stadion was."Vanzelfsprekend wordt Sparta door de kenners gezien als de grote favoriet. Één van die 'kenners' is voor RTV Rijnmond Jan Everse. De oud-trainer van onder andere Sparta, FC Dordrecht en Zwolle was helder: "Ik denk dat Sparta minder problemen met Emmen gaat krijgen dan met FC Dordrecht." Everse baseerde die uitspraak op het zien van de beelden van NEC - FC Emmen, waarin Emmen volgens hem gewoon slecht speelde. "Ten eerste had Emmen veel moeite met het gewone gras. Dat zag je terug in de balbehandeling. Daarnaast was de verdediging matig, net als de keeper. Ik denk dat Sparta donderdag Emmen al kan slopen in de omschakeling. Ze leden zoveel balverlies."