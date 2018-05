ACV, Achilles 1894, GOMOS en Hoogeveen (zat) in Onze Club

Deel dit artikel:











Bekijk hier de uitzending van Onze Club

VOETBAL - Ook het amateurvoetbalseizoen is aanbeland in de beslissende fase. Inmiddels telt Drenthe al vijf kampioenen, SC Angelslo, KSC, Veenhuizen, SV Hoogersmilde en WKE'16. Drie ploegen die ook nog kans maken op het kampioenschap kwamen gisteravond ruimschoots aan bod in hét amateurvoetbalprogramma van Nederland, Onze Club.

Hoogeveen zaterdag - Lutten

Hoogeveen zaterdag vecht om de titel in de zaterdag 3e klasse D en speelde tegen een directe concurrent, namelijk Lutten.



Achilles 1894 - SJC

In de zondag 1e klasse F kon de titelrace gisteren beslist worden in Assen. Koploper SJC kwam met een voorsprong van vijf punten en met nog drie duels te spelen naar sportpark Marsdijk.



Stadspark - GOMOS

Twee klassen lager gaat het uitstekend met GOMOS uit Norg. De ploeg van Wim Bakering kan bij winst op Stadspark, de enige concurrent, een forse stap zetten richting de derde promotie binnen vier seizoenen.



Magreb'90 - ACV

Ook was de camera van Onze Club aanwezig bij het Asser ACV dat strijd tegen degradatie uit de 3e divisie. De ploeg van trainer Fred de Boer moest op bezoek bij het al gedegradeerde Magreb'90 in Utrecht, waar gewonnen moest worden.



Tweede halve finale Onze Club Junior Cup

De uitzending wordt afgesloten met de tweede halve finale van de Onze Club Junior Cup. DZOH bereikte vorige week als eerste ploeg de finale en gisteren streden CEC en Raptim om de tweede finaleplek.



