FC Emmen trof Sparta 18 keer eerder in competitieverband

VOETBAL - FC Emmen en Sparta, in de finale van de play-offs elkaars tegenstander, spelen donderdag voor de 19e keer in competitieverband tegen elkaar.

De balans is licht in het voordeel van Sparta. De Rotterdammers wonnen zeven keer. FC Emmen trok zes keer aan het langste eind en vijf keer werd er gelijkgespeeld. Het doelsaldo is ook in het voordeel van Sparta: 30-20.De eerste keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden was op 16 augustus 2002, nadat Sparta na jaren eredivisie was gedegradeerd naar het één na hoogste niveau. FC Emmen won het openingsduel van dat seizoen op eigen veld met 3-0. De uitwedstrijd won Sparta met 1-0.Die 3-0 in 2002 bleek ook de grootse zege van FC Emmen op Sparta. De Rotterdammers wonnen daarentegen twee keer met 5-0 van Emmen. Op 2 februari 2005 in Emmen en op 22 oktober 2010 in Rotterdam.FC Emmen verstierde vijf jaar geleden in Rotterdam het jubileumfeestje van Sparta. De club bestond op 1 april 2013 exact 125 jaar. Er waren veel festiviteiten, het stadion was bomvol, maar FC Emmen trok met 1-0 aan het langste eind. Almeida werd de matchwinner voor de formatie van toenmalig Emmen-trainer Joop Gall.De laatste ontmoeting tussen beide ploegen was twee jaar geleden, op 11 maart 2016. Na de 1-3 zege in Emmen eerder dat seizoen, won Sparta die 11e maart op eigen veld met 3-2. Later dat seizoen werd Sparta, onder Alex Pastoor, kampioen en promoveerde de club weer naar de eredivisie.16-08-2002: FC Emmen - Sparta 3-004-02-2003: Sparta - FC Emmen 1-017-10-2003: FC Emmen - Sparta 1-109-04-2004: Sparta - FC Emmen 3-403-09-2004: Sparta - FC Emmen 0-018-02-2005: FC Emmen - Sparta 0-522-10-2010: Sparta - FC Emmen 5-021-01-2011: FC Emmen - Sparta 2-129-11-2011: Sparta - FC Emmen 1-127-04-2012: FC Emmen - Sparta 1-131-08-2012: FC Emmen - Sparta 0-001-04-2013: Sparta - FC Emmen 0-1 02-11-2013: FC Emmen - Sparta 0-1 21-04-2014: Sparta - FC Emmen 1-207-12-2014: Sparta - FC Emmen 3-020-02-2015: FC Emmen - Sparta 2-1 01-11-2015: FC Emmen - Sparta 1-3 11-03-2016: Sparta - FC Emmen 3-2