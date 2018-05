Nagenieten van NEC - FC Emmen: het fotoverslag

Ook Keziah Veendorp en deze Mario Bilate vielen prima in. In de slotfase mocht de spits van Emmen steeds meer aan aanvallen denken toen de pijp van NEC leger en leger werd (foto: Gerrit Rijkens)

En het werd ook nog 4-1, in de zesde minuut van de blessuretijd in de eerste helft. FC Emmen ging aangeslagen de kleedkamer in (foto: Gerrit Rijkens)

Maar wat had Emmen het moeilijk. NEC kwam via Anass Achabar (9) op 1-0 en 2-0 binnen tien minuten (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Wat was het spannend gistermiddag. NEC maakte bijna het onmogelijke waar in de returnwedstrijd tegen FC Emmen, maar de Drentse club capituleerde niet. Mede dankzij de drie wissels die Dick Lukkien gistermiddag toepaste vervloog langzaam maar zeker de hoop bij de thuisclub.

Maar wat ging het snel in de eerste helft. Binnen tien minuten 2-0 voor NEC, daarna het herstel van Emmen en de goal van Bannink en uiteindelijk toch nog twee goals in de absolute slotfase van de eerste helft.De druk van NEC hield ook na rust nog even aan, NEC-spits Achahbar was nog dichtbij zijn derde treffer, maar de lat redde Emmen. Daarna kwam er meer evenwicht in de wedstrijd en kwam de formatie van Dick Lukkien niet meer in de problemen en kon er na 99 hete minuten worden gefeest met de supporters.We blikken aan de hand van tien foto's, gemaakt door Gerrit Rijkens, terug op het duel tussen FC Emmen en NEC.Overigens kunt u vanaf 12.00 uur op deze site een extra lange samenvatting zien van het duel van gisteren.