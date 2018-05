Reiziger neemt vernieuwd station Assen in gebruik

ASSEN - De traverse is weggehaald, de voetgangerstunnel is klaar voor gebruik en het verzakte perron is tijdig hersteld. Het vernieuwde station van Assen werd vanochtend in gebruik genomen.

Om de vastgestelde datum te halen, is er de laatste weken is hard gewerkt. "We plannen van tevoren de treinvrije periodes heel strak. Iedereen is er dan op gespitst om het dan ook voor elkaar te krijgen", zegt Bernadette Paping, projectmanager van ProRail.Vanwege de hevige regenval was het op het laatste moment flink aanpoten om de werkzaamheden op tijd af te krijgen. Door een wolkbreuk verzakte een deel van een perron. "Dat maakte het nog even spannend. Er is tot 06.00 uur vanochtend doorgewerkt. Het is mooi te zien dat iedereen het met elkaar heeft opgelost en zoiets heeft van 'die treinen moeten morgen gaan rijden'", zegt Paping.Reizigers die vanochtend bij het station waren, werden opgewacht door een zogenoemde 'funfareband', die hen verwelkomde met vrolijke muziek. "De meeste mensen kunnen er wel om lachen", zegt regiodirecteur van ProRail Jan Mulder. Hij is blij dat de bezoekers nu niet meer via de traverse de perrons hoeven te bereiken."Die hebben een tijdje flink moeten klimmen. Gelukkig is er nu een comfortabele voetgangerstunnel. Zo kunnen de mensen vandaag meteen gebruikmaken van de gemakken van het nieuwe station."Helemaal af is het nog niet. Zo is er afgelopen weekend een randligger om de luifel heen gemaakt die nog bekleed moet worden. Ook wordt er een glasgevel geplaatst en komt er sedum op het dak te liggen voor een betere afwatering.In week 48 (november), als er weer een buitendienststelling komt, moet het station helemaal af zijn. Dan worden de laatste werkzaamheden boven het spoor verricht. Daarna vindt de officiële opening plaats. Het plan is om de grondwerkzaamheden klaar te hebben voor het begin van de TT, eind juni.Ondanks de hectiek die de regenval gisteren veroorzaakte, is Mulder niet bang voor toekomstige problemen. "Het station is gewoon waterbestendig. We hebben goede test gehad gisteren en je ziet dat de treinen de dag erna gewoon kunnen rijden. Bovendien moet het station toch gewassen worden voor hij opengaat", grapt Mulder.