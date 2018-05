Zoveel regen viel er gisteren bij jou in de buurt

ASSEN - De neerslagverschillen waren gisteravond groot in onze provincie. In De Wijk viel 5 millimeter regen, terwijl er in Klijndijk liefst 67 millimeter regen viel. Dat is meer dan normaal gesproken in de hele maand mei valt.

Wateroverlast in Drenthe: op één avond net zoveel regen als in normale meimaand

RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag legt uit hoe de buien tot stand kwamen. "Gisteren werd er warme lucht aangevoerd naar Drenthe en de lucht op hoogte was onstabiel van opbouw. Het bijzondere was dat de markering van koelere lucht en de warme lucht zich precies boven Drenthe bevond.""Die warme, onstabiele lucht zorgde met een lagedrukgebied in de buurt voor flinke stijgbewegingen van de lucht, zodat die stapelwolken snel konden doorgroeien tot onweersbuien die geclusterd overtrokken. De trage treksnelheid van de buien deden de rest en zorgden er dus voor dat de buien helemaal leeg regenden boven Drenthe. Het zijn dus zogenoemde wolkbreuken geworden, een meteorologische term die staat voor zeer zware buien met een regenintensiteit van meer dan 10 millimeter per 5 minuten of meer dan 25 millimeter per uur. In Klijndijk ging het om 67 millimeter. Dat zijn bijna zeven volle emmers per vierkante meter. Dat is heel veel", zegt Van der Zwaag.Volgens de weerman van Noorderweer neemt het aantal hevige buien toe, met name in het voorjaar en in de zomer. "Deze toename heeft alles te maken met de opwarming van de aarde door de mens. Warme lucht kan nou eenmaal meer vocht bevatten dan een koelere luchtsoort. En als de hoeveelheid water in de lucht toeneemt, kan de intensiteit van de regen ook toenemen.""Omdat de aarde de komende vijftig jaar verder opwarmt, zijn er meer en vaker van dergelijke zware buien te verwachten. Gemiddeld genomen zal er op iedere willekeurige plaats in Nederland één tot maximaal vier keer per tien jaar een wolkbreuk optreden", waarschuwt de weerman.