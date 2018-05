Stelling: Ik weet niet bij wie ik moet aankloppen voor de juiste zorg

ASSEN - Er is veel onduidelijkheid rondom het nieuwe zorgstelsel. Volgens de Nationale ombudsman krijgen mensen geregeld niet de zorg waar ze recht op hebben.

Het nieuwe zorgstelsel is ingevoerd in 2015, maar niet iedereen is er blij mee. In het rapport dat de ombudsman schreef staat dat veel beloftes niet zijn nagekomen, meldt de NOS . Er is onder meer verwarring over de loketten: waar kunnen de mensen terecht? Bij die van de gemeente, het Rijk of toch bij de verzekeraar?Als de zorgbehoeftigen een rondje maken, blijkt dat het antwoord niet altijd bij het loket zelf te halen valt, zegt ombudsman Reinier van Zutphen. Zo verwijzen gemeenten mensen soms naar andere instanties, waarna ze daar horen dat ze bij toch echt bij de gemeente zelf moeten zijn.Herken jij deze carrousel die het nieuwe zorgstelsel met zich mee zou brengen, of kun jij je weg juist prima vinden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Vrijdag ging de stelling over het taalgebruik van de overheid: De overheid gebruikt moeilijke taal om burgers om de tuin te leiden . Ruim 79 procent was het hiermee eens. In totaal stemden er 1.367 mensen.