Groningen Airport Eelde wil graag vluchten Schiphol en Lelystad overnemen

EELDE - Groningen Airport Eelde heeft nog ruimte genoeg om vluchten van overvolle luchthavens als Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport over te nemen.

Zonder aanpassing van de regels kan Eelde, volgens eigen berekening, zo'n 7.500 vliegbewegingen extra afhandelen. Deze week wordt in de Tweede Kamer over de capaciteitsproblemen van de nationale luchthaven Schiphol en de bouw van Lelystad Airport gesproken. Schiphol heeft zo langzamerhand het plafond bereikt en Lelystad Airport wordt voorlopig nog niet in gebruik genomen voor vakantievluchten.Eerder zei directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde op RTV Drenthe al dat hij vindt dat de politiek in Den Haag zich onterecht alleen maar richt op de luchthavens van de Schiphol Groep. Dat zijn de luchthavens van Eindhoven, Rotterdam en Lelystad. Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde vallen er buiten. Juist deze twee luchthavens kunnen er volgens Van de Kreeke voor zorgen dat er meer ruimte komt op Schiphol. De luchtvaart in Nederland moet als geheel worden bekeken.Hans Alders leidt in Nederland de gesprekken tussen de luchthavens Schiphol en Lelystad en de omwonenden. In september vorig jaar verwees hij de suggestie van Van de Kreeke naar de prullenbak. Eelde kan nooit een overloop zijn, zo zei hij . Volgens Alders is de bouw van Lelystad Airport de enige echte oplossing. Daar moet vakantieverkeer naar toe. De mogelijke rol van Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport zijn meerdere keren onderzocht.Alders destijds: "Eelde en Maastricht moeten het van de markt hebben. Ze zullen ook nooit zelfstandig kunnen bestaan. Bij Eelde heeft het toch iets te maken met de spreiding van de bevolking zoals die in Nederland is. En dat is geen leuke uitspraak voor iemand die in Groningen woont." Airport Eelde ontkent dit. De luchthaven is goed bereikbaar en zeker een alternatief.De 7.500 vliegbewegingen vanaf Eelde komt volgens de luchthaven neer op 75 procent van de capaciteit van Lelystad. De Drentse luchthaven hoopt dat politiek Den Haag eerst kijkt naar de huidige mogelijkheden voordat de uitbouw van Lelystad Airport wordt doorgezet. Diezelfde politiek vindt dat Lelystad er moet komen en zo snel mogelijk open moet gaan. Nog voordat er een nieuwe indeling is gemaakt van het luchtruim. Zonder die indeling ontstaan er in de lucht problemen met al die vliegbewegingen. En de groei van de luchtvaart is nog niet gestopt.