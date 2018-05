Deel dit artikel:











Autodealer na wolkbreuk: Het was echt een tsunami in de showroom De ravage is groot bij het autobedrijf (foto: RTV Drenthe) Het dak en plafond kwamen naar beneden vanwege een wolkbreuk (foto; RTV Drenthe)

ASSEN - "Het is een grote ravage. Een slagveld. Wij hebben net een aantal maanden de verbouwing achter de rug. We waren klaar voor onze nieuwe huisstijl. En dan ging gisteravond het alarm af. Diegene die als eerste hier was belde mij op en zei: je moet onmiddellijk komen, want de boel is ingestort."

Dat zegt Frans de Vleeschouwer, directeur van autobedrijf Terwolde in Assen. Het dak van het bedrijf kon het vele regenwater niet aan en stortte in. Vandaag is De Vleeschouwer in de weer met de afhandeling van de schade. Die is groot. "Maar gelukkig alleen maar materieel. Er waren gisteren geen mensen in het pand. Als het overdag was gebeurd, tijdens een werkdag, dan konden de gevolgen veel groter en dramatischer zijn. Nu gaat het om zes onverkochte auto's en die zijn zwaarbeschadigd."



'Ongelooflijke krachten'

"Het was echt een tsunami in de showroom. Zo'n voorstelling moet je erbij maken. Drie nieuwe auto's zijn gewoon tegen de pui aangedrukt. Ongelooflijke krachten. Er is zo'n plens water gevallen dat de afvoer het water niet aankon. Ik stond tot de enkels in het water en ik kon de afslag niet vinden, want alles stond blank", aldus de directeur.



Hulp

De Vleeschouwer kreeg gisteravond direct hulp van zijn personeel. "De brandweer vertelde ons dat wij er niet in mochten, want alles werd afgesloten vanwege de veiligheid. Al het personeel kwam bij elkaar, we zijn gaan zitten en hebben een actieplan gemaakt. Dat was super. We hebben die plannen vanochtend direct uitgevoerd, zodat de werkplaats, het magazijn en de verkoop direct weer op gang kan komen. Want ja, alles draait wel door. We hebben wel wat minder ruimte beschikbaar. Het doet mij goed dat iedereen het direct op- en aanpakt. Ik krijg van iedereen hulp aangeboden, dat is super."