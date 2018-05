Lange samenvatting NEC - FC Emmen

VOETBAL - Feesten na een 4-1 nederlaag. Het klinkt idioot, maar het was voor FC Emmen gisteren volkomen begrijpelijk. Het doel heiligt tenslotte de middelen. En dat doel was bereikt: de finale van de play-offs.

"Op basis van twee wedstrijden zijn we terecht de finalist en daar mogen we nu best de aandacht even op vestigen. Ik ben heel trots op het team en laat de finale nu maar komen", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien.Bekijk hier de lange samenvatting van NEC - FC Emmen.