ROLDE - Veel akkerbouwers in onze provincie waren vanochtend druk bezig om het water af te voeren van het land. Dat geldt ook voor Johan Emmens uit Rolde. Zijn aardappelpercelen konden het vele regenwater van gisteravond niet aan.

"Wat een toestand, hé. Het is nog maar half mei en dan loop je alweer met een schep in de hand", zegt Emmens.Emmens heeft een soort kanaal gegraven door zijn land heen, om het water af te voeren naar de sloot. "Dat is het enige wat je kunt doen om het water van het perceel af te krijgen. Een aardappel kan ongeveer 24 uur onder water staan, maar daarna moet-ie toch echt wel weer droge voeten hebben. Anders gaat hij, zeker met dit warme weer, rotten en dan is het gebeurd."Het is niet de eerste keer dat Emmens wordt geconfronteerd met extreem weer. "Het hoort een beetje bij het boer zijn. Maar het is wel vervelend om bij de start van het seizoen al zo'n toestand te hebben. We hebben 100 hectare aan aardappelen, maar niet alles staat blank. Als ik een eerste inschatting mag maken dan gaat het om een hectare of 5 dat wel erg penibel wordt. Een perceel brengt bruto meer dan 10.000 euro per hectare op, dat is zwaar geld."