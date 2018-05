Brand en inbraak op Moederdag bij Wellnessresort De Waterlelie

ZEVENHUIZEN - Een Moederdag die Cees de Vries, eigenaar van Wellnessresort De Waterlelie in Zevenhuizen, niet snel zal vergeten: gisteravond woedde er een brand in een van zijn sauna's en 's ochtends werd er ingebroken in het kantoor van het resort.

"Gasten die op het gras lagen, verderop op het resort, merkten de rook op. En een van de medewerkers zag rook uit het dak komen. Toen hebben we snel de brandweer ingeschakeld", zegt De Vries, woonachtig in Tynaarlo. De oorzaak van de brand is nog onbekend.De sauna was ongeveer een jaar geleden gerestaureerd en gestript. "Ja, dat is erg vervelend. En daar komt bij dat het de favoriete sauna van veel gasten was." Toch ziet De Vries ook meevallers. "Als de brand dan toch op een plek moest uitbreken, dan daar maar. De sauna ligt namelijk op een afgelegen plek van zo'n honderd meter."De brand brak uit nadat eerder die ochtend in was gebroken bij het kantoor van het resort. Via de achterzijde van het pand zijn de daders naar binnen gekomen. "Met een koevoet hebben ze de ruit ingeslagen", vertelt De Vries. "Vermoedelijk hebben ze geweten dat bij het openen van deuren er een alarm afgaat vanwege de sensoren. Daarom zijn ze dwars door de muur van een tussenwand gebeukt."Eenmaal in het kantoor troffen de daders een kluis aan. "Maar ze zullen snel tot de conclusie zijn gekomen dat ze daar niks mee konden. Vervolgens zijn zonder buit weer vertrokken."De Vries vindt het een naar idee dat de daders wisten hoe ze naar binnen moesten komen. "Ze kenden het pand blijkbaar en zijn hier dus eerder geweest. Maar ja, hier komen per dag tot 250 mensen, dus je hebt geen idee wie het gedaan heeft."Ondanks alle ellende van gisteren houdt De Vries het hoofd omhoog. Terugkijken heeft volgens hem geen zin. "Om het oneerbiedig te zeggen: bek afvegen en weer doorgaan." De politie doet momenteel onderzoek naar de inbraak.