Het nieuws in een minuut: 14 mei De examens beginnen vandaag (foto: ANP / Jerry Lampen)

In het nieuws in een minuut van maandag 14 mei gaat het over de dikke regenbuien die over Drenthe trokken gisteren. Op verschillende plekken leidde het vele water tot overlast.

Promotie lonkt voor FC Emmen. Twee wedstrijden tegen Sparta scheiden de Emmenaren nog van de Eredivisie. En spannende tijden voor eindexamenleerlingen: de examens zijn begonnen.